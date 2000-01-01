Савишин Семен Федоров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Савишин Семен Федоров

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Федор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1872

Сын: Савишин Стефан Семенов(С)

Мать ребёнка: Савишина Васса Иванова(С)

Рождение ребёнка
1874

Сын: Савишин Матвей Семенов(Б)

Мать ребёнка: Савишина Васса Иванова(С)

Рождение ребёнка
28.05.1882

Сын: Савишин Никифор Семионов(Р.Б)

Мать ребёнка: Савишина Васса Иванова(С)

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Савишина Васса Иванова(С)

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Савишин Пелагея Гаврилова(С)

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