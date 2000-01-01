Савишин Семен Федоров
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Федор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1872
Сын: Савишин Стефан Семенов(С)
Мать ребёнка: Савишина Васса Иванова(С)
Рождение ребёнка
1874
Сын: Савишин Матвей Семенов(Б)
Мать ребёнка: Савишина Васса Иванова(С)
Рождение ребёнка
28.05.1882
Сын: Савишин Никифор Семионов(Р.Б)
Мать ребёнка: Савишина Васса Иванова(С)
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно