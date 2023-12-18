Елена Маркова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Елена Маркова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.02.1832

Сын: Феодор

Отец ребёнка: Федор Савинов

Федякино, Рыбновский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
05.01.1836

Дочь: Домника Федорова

Отец ребёнка: Федор Савинов

Федякино, Рыбновский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
17.05.1840

Сын: Савишин Семен Федоров

Отец ребёнка: Федор Савинов

Федякино, Рыбновский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
26.05.1845

Сын: Савишин Иван Федорович

Отец ребёнка: Федор Савинов

Федякино, Рыбновский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Савишин Василий Федоров

Отец ребёнка: Федор Савинов

Смерть
Неизвестно
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