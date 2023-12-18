Елена Маркова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
13.02.1832
Сын: Феодор
Отец ребёнка: Федор Савинов
Рождение ребёнка
05.01.1836
Дочь: Домника Федорова
Отец ребёнка: Федор Савинов
Рождение ребёнка
17.05.1840
Отец ребёнка: Федор Савинов
Рождение ребёнка
26.05.1845
Отец ребёнка: Федор Савинов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Федор Савинов
Смерть
Неизвестно