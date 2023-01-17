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Савишин Иван Федорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Федор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1872

Сын: Савишин Павел Иванович(Б)

Мать ребёнка: Савишина Софья Ивановна

Федякино, Рыбновский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
23.02.1884

Сын: Савишин Василий Иванович(Р)

Мать ребёнка: Савишина Софья Ивановна

Федякино, Рыбновский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
04.10.1886

Дочь: Шустова Пелагея Ивановна(Р.Б.)

Мать ребёнка: Савишина Софья Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Савишин Феодор Иванович

Мать ребёнка: Савишина Софья Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Савишина Софья Ивановна

Смерть
Неизвестно
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