Савишин Иван Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Федор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1872
Сын: Савишин Павел Иванович(Б)
Мать ребёнка: Савишина Софья Ивановна
Рождение ребёнка
23.02.1884
Сын: Савишин Василий Иванович(Р)
Мать ребёнка: Савишина Софья Ивановна
Рождение ребёнка
04.10.1886
Дочь: Шустова Пелагея Ивановна(Р.Б.)
Мать ребёнка: Савишина Софья Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Савишина Софья Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Савишина Софья Ивановна
Смерть
Неизвестно