Савишин Феодор Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Савишин Иван Федорович
Мать: Савишина Софья Ивановна
Рождение ребёнка
28.06.1903
Мать ребёнка: Савишина Агафия Иванова
Рождение ребёнка
21.10.1906
Мать ребёнка: Савишина Агафия Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Савишина Агафия Иванова
Смерть
Неизвестно