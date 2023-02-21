Савишин Феодор Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСавишин Феодор Иванович

Савишин Феодор Иванович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Савишин Иван Федорович

Мать: Савишина Софья Ивановна

Рождение ребёнка
28.06.1903

Сын: Савишин Павел Федоров(Р)

Мать ребёнка: Савишина Агафия Иванова

Рождение ребёнка
21.10.1906

Сын: Савинов Иоанн Федоров(Р)

Мать ребёнка: Савишина Агафия Иванова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Савишина Агафия Иванова

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close