Савишина Софья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Савишина Софья Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1872

Сын: Савишин Павел Иванович(Б)

Отец ребёнка: Савишин Иван Федорович

Федякино, Рыбновский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
23.02.1884

Сын: Савишин Василий Иванович(Р)

Отец ребёнка: Савишин Иван Федорович

Федякино, Рыбновский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
04.10.1886

Дочь: Шустова Пелагея Ивановна(Р.Б.)

Отец ребёнка: Савишин Иван Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Савишин Феодор Иванович

Отец ребёнка: Савишин Иван Федорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Савишин Иван Федорович

Смерть
Неизвестно
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