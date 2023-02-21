Савишина Софья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1872
Сын: Савишин Павел Иванович(Б)
Отец ребёнка: Савишин Иван Федорович
Рождение ребёнка
23.02.1884
Сын: Савишин Василий Иванович(Р)
Отец ребёнка: Савишин Иван Федорович
Рождение ребёнка
04.10.1886
Дочь: Шустова Пелагея Ивановна(Р.Б.)
Отец ребёнка: Савишин Иван Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Савишин Иван Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно