Иван Трафимов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иван Трафимов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.10.1832

Дочь: Параскева Иванова

Мать ребёнка: Фекла Емельянова

Федякино, Рыбновский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
14.03.1842

Дочь: Дарья Иванова

Мать ребёнка: Фекла Емельянова

Федякино, Рыбновский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
13.09.1845

Дочь: Савишина Софья Ивановна

Мать ребёнка: Фекла Емельянова

Федякино, Рыбновский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно
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