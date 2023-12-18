Иван Трафимов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
20.10.1832
Дочь: Параскева Иванова
Мать ребёнка: Фекла Емельянова
Рождение ребёнка
14.03.1842
Дочь: Дарья Иванова
Мать ребёнка: Фекла Емельянова
Рождение ребёнка
13.09.1845
Дочь: Савишина Софья Ивановна
Мать ребёнка: Фекла Емельянова
Смерть
Неизвестно