Савишина (Фирсова) Акилина Семионова(Р) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Савишина (Фирсова) Акилина Семионова(Р)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.06.1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.06.1883

Отец: Фирсов Семион Лукин

Мать: Фирсова Домна Кирова

Бракосочетание
28.01.1900

Муж: Савишин Никифор Семионов(Р.Б)

Федякино, Рыбновский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
01.06.1903

Дочь: Савишина Антонина Никифоровна(Р.С)

Отец ребёнка: Савишин Никифор Семионов(Р.Б)

Рождение ребёнка
1905

Дочь: Савишина Елена Никифорова(С)

Отец ребёнка: Савишин Никифор Семионов(Р.Б)

Смерть
Неизвестно
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