Полонянкин Прокопий Фаддеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Полонянкин Прокопий Фаддеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1778

Дата смерти

08.01.1835

Пол

Мужской

Добавил:

ЛТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778

Отец: Полонянкин Фаддей Петрович

Мать: Полонянкина Агрипина Наумовна

Рождение ребёнка
1784

Сын: Полонянкин Филипп Прокопьевич

Мать ребёнка: Полонянкина Анна Герасимова

Болотникова, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1797

Сын: Полонянкин Василий Прокопьевич

Мать ребёнка: Полонянкина Анна Герасимова

Болотникова, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1798

Сын: Полонянкин Дометий Прокопьевич

Мать ребёнка: Полонянкина Анна Герасимова

Болотникова, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1805

Сын: Полонянкин Григорий Прокопьевич

Мать ребёнка: не указана

Болотникова, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
16.04.1809

Дочь: Ирина Прокопиевна

Мать ребёнка: не указана

Болотникова, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1811

Сын: Полонянкин Петр Прокопьевич

Мать ребёнка: не указана

Болотникова, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
18.03.1812

Дочь: Дария Прокопиевна

Мать ребёнка: не указана

Болотникова, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
23.06.1813

Сын: Полонянкин Варфоломей Прокопьевич

Мать ребёнка: не указана

Болотникова, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
12.09.1814

Дочь: Русинова Надежда Прокопиевна

Мать ребёнка: не указана

Болотникова, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
06.01.1816

Дочь: Кирьянова Татьяна Прокопиевна

Мать ребёнка: не указана

Болотникова, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
04.03.1818

Сын: Полонянкин Кодрат Прокопьевич

Мать ребёнка: не указана

Болотникова, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Полонянкина Анна Герасимова

Место жительства
Неизвестно
Болотникова, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Смерть
08.01.1835
Болотникова, Сарапульский уезд, Вятская губерния
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