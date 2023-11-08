Полонянкин Прокопий Фаддеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1778
Дата смерти08.01.1835
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778
Рождение ребёнка
1784
Сын: Полонянкин Филипп Прокопьевич
Мать ребёнка: Полонянкина Анна Герасимова
Рождение ребёнка
1797
Сын: Полонянкин Василий Прокопьевич
Мать ребёнка: Полонянкина Анна Герасимова
Рождение ребёнка
1798
Сын: Полонянкин Дометий Прокопьевич
Мать ребёнка: Полонянкина Анна Герасимова
Рождение ребёнка
1805
Сын: Полонянкин Григорий Прокопьевич
Рождение ребёнка
16.04.1809
Дочь: Ирина Прокопиевна
Рождение ребёнка
1811
Сын: Полонянкин Петр Прокопьевич
Рождение ребёнка
18.03.1812
Дочь: Дария Прокопиевна
Рождение ребёнка
23.06.1813
Сын: Полонянкин Варфоломей Прокопьевич
Рождение ребёнка
12.09.1814
Дочь: Русинова Надежда Прокопиевна
Рождение ребёнка
06.01.1816
Дочь: Кирьянова Татьяна Прокопиевна
Рождение ребёнка
04.03.1818
Сын: Полонянкин Кодрат Прокопьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
08.01.1835