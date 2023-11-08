Полонянкина Агрипина Наумовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1752
Дата смерти16.07.1822
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1772
Дочь: Степанида Фаддеевна
Отец ребёнка: Полонянкин Фаддей Петрович
Рождение ребёнка
1778
Сын: Полонянкин Прокопий Фаддеевич
Отец ребёнка: Полонянкин Фаддей Петрович
Рождение ребёнка
1781
Сын: Полонянкин Терентий Фаддеевич
Отец ребёнка: Полонянкин Фаддей Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
16.07.1822