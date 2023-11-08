Полонянкина Агрипина Наумовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Полонянкина Агрипина Наумовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1752

Дата смерти

16.07.1822

Пол

Женский

Добавил:

ЛТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1772

Дочь: Степанида Фаддеевна

Отец ребёнка: Полонянкин Фаддей Петрович

Болотникова, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1778

Сын: Полонянкин Прокопий Фаддеевич

Отец ребёнка: Полонянкин Фаддей Петрович

Рождение ребёнка
1781

Сын: Полонянкин Терентий Фаддеевич

Отец ребёнка: Полонянкин Фаддей Петрович

Болотникова, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Полонянкин Фаддей Петрович

Смерть
16.07.1822
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