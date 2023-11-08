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Полонянкин Фаддей Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1750

Дата смерти

19.01.1815

Пол

Мужской

Добавил:

ЛТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750

Отец: Полонянкин Петр Иванович

Мать: Полонянкина Фекла Алексеевна

Рождение ребёнка
1772

Дочь: Степанида Фаддеевна

Мать ребёнка: Полонянкина Агрипина Наумовна

Болотникова, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1778

Сын: Полонянкин Прокопий Фаддеевич

Мать ребёнка: Полонянкина Агрипина Наумовна

Рождение ребёнка
1781

Сын: Полонянкин Терентий Фаддеевич

Мать ребёнка: Полонянкина Агрипина Наумовна

Болотникова, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Полонянкина Агрипина Наумовна

Место жительства
Неизвестно
Болотникова, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Смерть
19.01.1815
Болотникова, Сарапульский уезд, Вятская губерния
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