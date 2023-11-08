Полонянкин Фаддей Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1750
Дата смерти19.01.1815
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750
Рождение ребёнка
1772
Дочь: Степанида Фаддеевна
Мать ребёнка: Полонянкина Агрипина Наумовна
Рождение ребёнка
1778
Сын: Полонянкин Прокопий Фаддеевич
Мать ребёнка: Полонянкина Агрипина Наумовна
Рождение ребёнка
1781
Сын: Полонянкин Терентий Фаддеевич
Мать ребёнка: Полонянкина Агрипина Наумовна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
19.01.1815