Полонянкин Петр Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПолонянкин Петр Иванович

Полонянкин Петр Иванович

Место рождения

Козлово, Сарапульский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1716

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1716

Отец: Ивашко Петров

Мать: Фекла Васильева

Козлово, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1745

Дочь: Устинья Петровна

Мать ребёнка: Полонянкина Фекла Алексеевна

Рождение ребёнка
1745

Сын: Полонянкин Иван Петрович

Мать ребёнка: Полонянкина Фекла Алексеевна

Рождение ребёнка
1745

Сын: Полонянкин Михаил Петрович

Мать ребёнка: Полонянкина Фекла Алексеевна

Козлово, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1747

Дочь: Устинья Петровна

Мать ребёнка: Полонянкина Фекла Алексеевна

Рождение ребёнка
1749

Дочь: Авдотья Петровна

Мать ребёнка: Полонянкина Фекла Алексеевна

Рождение ребёнка
1749

Сын: Полонянкин Антон Петрович

Мать ребёнка: Полонянкина Фекла Алексеевна

Рождение ребёнка
1750

Сын: Полонянкин Фаддей Петрович

Мать ребёнка: Полонянкина Фекла Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Полонянкина Фекла Алексеевна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close