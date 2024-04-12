Полонянкин Петр Иванович
Место рождения
Дата рождения1716
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1716
Отец: Ивашко Петров
Мать: Фекла Васильева
Рождение ребёнка
1745
Дочь: Устинья Петровна
Мать ребёнка: Полонянкина Фекла Алексеевна
Рождение ребёнка
1745
Мать ребёнка: Полонянкина Фекла Алексеевна
Рождение ребёнка
1745
Сын: Полонянкин Михаил Петрович
Мать ребёнка: Полонянкина Фекла Алексеевна
Рождение ребёнка
1747
Дочь: Устинья Петровна
Мать ребёнка: Полонянкина Фекла Алексеевна
Рождение ребёнка
1749
Дочь: Авдотья Петровна
Мать ребёнка: Полонянкина Фекла Алексеевна
Рождение ребёнка
1749
Сын: Полонянкин Антон Петрович
Мать ребёнка: Полонянкина Фекла Алексеевна
Рождение ребёнка
1750
Сын: Полонянкин Фаддей Петрович
Мать ребёнка: Полонянкина Фекла Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно