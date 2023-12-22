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Полонянкин Михаил Петрович

Место рождения

Козлово, Сарапульский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1745

Дата смерти

1750

Пол

Мужской

Добавил:

ЛТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745

Отец: Полонянкин Петр Иванович

Мать: Полонянкина Фекла Алексеевна

Козлово, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Смерть
1750
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