Полонянкина Фекла Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1722
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1722
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1745
Дочь: Устинья Петровна
Отец ребёнка: Полонянкин Петр Иванович
Рождение ребёнка
1745
Отец ребёнка: Полонянкин Петр Иванович
Рождение ребёнка
1745
Сын: Полонянкин Михаил Петрович
Отец ребёнка: Полонянкин Петр Иванович
Козлово, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1747
Дочь: Устинья Петровна
Отец ребёнка: Полонянкин Петр Иванович
Рождение ребёнка
1749
Дочь: Авдотья Петровна
Отец ребёнка: Полонянкин Петр Иванович
Рождение ребёнка
1749
Сын: Полонянкин Антон Петрович
Отец ребёнка: Полонянкин Петр Иванович
Рождение ребёнка
1750
Сын: Полонянкин Фаддей Петрович
Отец ребёнка: Полонянкин Петр Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно