Полонянкина Фекла Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Полонянкина Фекла Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1722

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1722

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1745

Дочь: Устинья Петровна

Отец ребёнка: Полонянкин Петр Иванович

Рождение ребёнка
1745

Сын: Полонянкин Иван Петрович

Отец ребёнка: Полонянкин Петр Иванович

Рождение ребёнка
1745

Сын: Полонянкин Михаил Петрович

Отец ребёнка: Полонянкин Петр Иванович

Козлово, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1747

Дочь: Устинья Петровна

Отец ребёнка: Полонянкин Петр Иванович

Рождение ребёнка
1749

Дочь: Авдотья Петровна

Отец ребёнка: Полонянкин Петр Иванович

Рождение ребёнка
1749

Сын: Полонянкин Антон Петрович

Отец ребёнка: Полонянкин Петр Иванович

Рождение ребёнка
1750

Сын: Полонянкин Фаддей Петрович

Отец ребёнка: Полонянкин Петр Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Полонянкин Петр Иванович

Место жительства
Неизвестно
Болотникова, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
Болотникова, Сарапульский уезд, Вятская губерния
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