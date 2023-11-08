Полонянкин Иван Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1745
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745
Рождение ребёнка
1767
Сын: Полонянкин Алексей Иванович
Мать ребёнка: Полонянкина Дарья Иванова
Рождение ребёнка
1769
Сын: Полонянкин Алексей Михайлович
Мать ребёнка: Полонянкина Дарья Иванова
Рождение ребёнка
1770
Сын: Полонянкин Иустин Иванович
Мать ребёнка: Полонянкина Дарья Иванова
Рождение ребёнка
1776
Дочь: Авдотья Ивановна
Мать ребёнка: Полонянкина Дарья Иванова
Рождение ребёнка
1794
Сын: Полонянкин Денис Иванович
Мать ребёнка: Полонянкина Дарья Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Болотникова, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно