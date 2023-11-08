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Полонянкин Иван Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1745

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745

Отец: Полонянкин Петр Иванович

Мать: Полонянкина Фекла Алексеевна

Рождение ребёнка
1767

Сын: Полонянкин Алексей Иванович

Мать ребёнка: Полонянкина Дарья Иванова

Рождение ребёнка
1769

Сын: Полонянкин Алексей Михайлович

Мать ребёнка: Полонянкина Дарья Иванова

Рождение ребёнка
1770

Сын: Полонянкин Иустин Иванович

Мать ребёнка: Полонянкина Дарья Иванова

Рождение ребёнка
1776

Дочь: Авдотья Ивановна

Мать ребёнка: Полонянкина Дарья Иванова

Рождение ребёнка
1794

Сын: Полонянкин Денис Иванович

Мать ребёнка: Полонянкина Дарья Иванова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Полонянкина Дарья Иванова

Место жительства
Неизвестно
Болотникова, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
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