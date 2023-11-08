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Полонянкин Алексей Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1767

Дата смерти

11.04.1817

Пол

Мужской

Добавил:

ЛТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767

Отец: Полонянкин Иван Петрович

Мать: Полонянкина Дарья Иванова

Рождение ребёнка
1790

Сын: Полонянкин Кондрат Алексеевич

Мать ребёнка: Полонянкина Гликерия Гаврилова

Рождение ребёнка
1793

Дочь: Агрипина Алексеевна

Мать ребёнка: Полонянкина Гликерия Гаврилова

Болотникова, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1794

Дочь: Фекла Алексеевна

Мать ребёнка: Полонянкина Гликерия Гаврилова

Болотникова, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1802

Дочь: Полонянкина Васса Алексеевна

Мать ребёнка: Полонянкина Гликерия Гаврилова

Болотникова, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
01.09.1810

Сын: Полонянкин Симеон Алексеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
04.12.1811

Дочь: Варвара Алексеевна

Мать ребёнка: не указана

Болотникова, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
02.09.1814

Дочь: Бобылева Анна Алексеевна

Мать ребёнка: не указана

Болотникова, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Полонянкина Гликерия Гаврилова

Место жительства
Неизвестно
Дуброва, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Смерть
11.04.1817
Болотникова, Сарапульский уезд, Вятская губерния
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