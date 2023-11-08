Полонянкин Алексей Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1767
Дата смерти11.04.1817
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767
Рождение ребёнка
1790
Сын: Полонянкин Кондрат Алексеевич
Мать ребёнка: Полонянкина Гликерия Гаврилова
Рождение ребёнка
1793
Дочь: Агрипина Алексеевна
Мать ребёнка: Полонянкина Гликерия Гаврилова
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Фекла Алексеевна
Мать ребёнка: Полонянкина Гликерия Гаврилова
Рождение ребёнка
1802
Дочь: Полонянкина Васса Алексеевна
Мать ребёнка: Полонянкина Гликерия Гаврилова
Рождение ребёнка
01.09.1810
Сын: Полонянкин Симеон Алексеевич
Рождение ребёнка
04.12.1811
Дочь: Варвара Алексеевна
Рождение ребёнка
02.09.1814
Дочь: Бобылева Анна Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Дуброва, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Смерть
11.04.1817