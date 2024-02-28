Полонянкина (Полонянкина) Васса Алексеевна
Место рождения
Дата рождения1802
Дата смерти16.11.1870
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Дочь: Евдокия Яковлевна
Отец ребёнка: Полонянкин Яков Иванович
Дочь: Обалтусова Татьяна Яковлевна
Отец ребёнка: Полонянкин Яков Иванович
Сын: Полонянкин Николай Яковлевич
Отец ребёнка: Полонянкин Яков Иванович
Дочь: Елена Яковлевна
Отец ребёнка: Полонянкин Яков Иванович
Дочь: Иустина Яковлевна
Отец ребёнка: Полонянкин Яков Иванович
Сын: Полонянкин Евфимий Яковлевич
Отец ребёнка: Полонянкин Яков Иванович
Сын: Полонянкин Иван Яковлевич
Отец ребёнка: Полонянкин Яков Иванович
Сын: Полонянкин Исидор Яковлевич
Отец ребёнка: Полонянкин Яков Иванович
Дочь: Мария Яковлевна
Отец ребёнка: Полонянкин Яков Иванович
Сын: Полонянкин Авраамий (Абрам) Яковлевич
Отец ребёнка: Полонянкин Яков Иванович
Дочь: Широкова Иустина Яковлевна
Отец ребёнка: Полонянкин Яков Иванович
Дочь: Параскева Яковлевна
Отец ребёнка: Полонянкин Яков Иванович