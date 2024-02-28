Полонянкина (Полонянкина) Васса Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Полонянкина (Полонянкина) Васса Алексеевна

Место рождения

Болотникова, Сарапульский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1802

Дата смерти

16.11.1870

Пол

Женский

Добавил:

ЛТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802

Отец: Полонянкин Алексей Иванович

Мать: Полонянкина Гликерия Гаврилова

Болотникова, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
01.07.1823

Муж: Полонянкин Яков Иванович

Рождение ребёнка
30.07.1823

Дочь: Евдокия Яковлевна

Отец ребёнка: Полонянкин Яков Иванович

Болотникова, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
03.01.1826

Дочь: Обалтусова Татьяна Яковлевна

Отец ребёнка: Полонянкин Яков Иванович

Болотникова, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
07.05.1828

Сын: Полонянкин Николай Яковлевич

Отец ребёнка: Полонянкин Яков Иванович

Болотникова, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
20.05.1829

Дочь: Елена Яковлевна

Отец ребёнка: Полонянкин Яков Иванович

Болотникова, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
28.09.1830

Дочь: Иустина Яковлевна

Отец ребёнка: Полонянкин Яков Иванович

Болотникова, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
28.03.1833

Сын: Полонянкин Евфимий Яковлевич

Отец ребёнка: Полонянкин Яков Иванович

Болотникова, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
01.01.1836

Сын: Полонянкин Иван Яковлевич

Отец ребёнка: Полонянкин Яков Иванович

Болотникова, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
03.02.1838

Сын: Полонянкин Исидор Яковлевич

Отец ребёнка: Полонянкин Яков Иванович

Болотникова, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
15.07.1840

Дочь: Мария Яковлевна

Отец ребёнка: Полонянкин Яков Иванович

Болотникова, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
20.08.1841

Сын: Полонянкин Авраамий (Абрам) Яковлевич

Отец ребёнка: Полонянкин Яков Иванович

Болотникова, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1844

Дочь: Широкова Иустина Яковлевна

Отец ребёнка: Полонянкин Яков Иванович

Болотникова, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
13.10.1846

Дочь: Параскева Яковлевна

Отец ребёнка: Полонянкин Яков Иванович

Болотникова, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Место жительства
Неизвестно
Болотникова, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Смерть
16.11.1870
Болотникова, Сарапульский уезд, Вятская губерния
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