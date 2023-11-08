Полонянкина Гликерия Гаврилова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Полонянкина Гликерия Гаврилова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1769

Дата смерти

20.05.1831

Пол

Женский

Добавил:

ЛТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1790

Сын: Полонянкин Кондрат Алексеевич

Отец ребёнка: Полонянкин Алексей Иванович

Рождение ребёнка
1793

Дочь: Агрипина Алексеевна

Отец ребёнка: Полонянкин Алексей Иванович

Болотникова, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1794

Дочь: Фекла Алексеевна

Отец ребёнка: Полонянкин Алексей Иванович

Болотникова, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1802

Дочь: Полонянкина Васса Алексеевна

Отец ребёнка: Полонянкин Алексей Иванович

Болотникова, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Полонянкин Алексей Иванович

Упоминание
Неизвестно
ИР Воскресенского собора г. Сарапула 1804
Место жительства
Неизвестно
Болотникова, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Смерть
20.05.1831
Болотникова, Сарапульский уезд, Вятская губерния
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