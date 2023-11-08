Полонянкина Гликерия Гаврилова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1769
Дата смерти20.05.1831
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1790
Сын: Полонянкин Кондрат Алексеевич
Отец ребёнка: Полонянкин Алексей Иванович
Рождение ребёнка
1793
Дочь: Агрипина Алексеевна
Отец ребёнка: Полонянкин Алексей Иванович
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Фекла Алексеевна
Отец ребёнка: Полонянкин Алексей Иванович
Рождение ребёнка
1802
Дочь: Полонянкина Васса Алексеевна
Отец ребёнка: Полонянкин Алексей Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Упоминание
Неизвестно
ИР Воскресенского собора г. Сарапула 1804
Место жительства
Неизвестно
Смерть
20.05.1831