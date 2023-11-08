Полонянкина Дарья Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1748
Дата смерти25.10.1840
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1767
Сын: Полонянкин Алексей Иванович
Отец ребёнка: Полонянкин Иван Петрович
Рождение ребёнка
1769
Сын: Полонянкин Алексей Михайлович
Отец ребёнка: Полонянкин Иван Петрович
Рождение ребёнка
1770
Сын: Полонянкин Иустин Иванович
Отец ребёнка: Полонянкин Иван Петрович
Рождение ребёнка
1776
Дочь: Авдотья Ивановна
Отец ребёнка: Полонянкин Иван Петрович
Рождение ребёнка
1794
Сын: Полонянкин Денис Иванович
Отец ребёнка: Полонянкин Иван Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
25.10.1840