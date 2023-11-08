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Полонянкина Дарья Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1748

Дата смерти

25.10.1840

Пол

Женский

Добавил:

ЛТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1748

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1767

Сын: Полонянкин Алексей Иванович

Отец ребёнка: Полонянкин Иван Петрович

Рождение ребёнка
1769

Сын: Полонянкин Алексей Михайлович

Отец ребёнка: Полонянкин Иван Петрович

Рождение ребёнка
1770

Сын: Полонянкин Иустин Иванович

Отец ребёнка: Полонянкин Иван Петрович

Рождение ребёнка
1776

Дочь: Авдотья Ивановна

Отец ребёнка: Полонянкин Иван Петрович

Рождение ребёнка
1794

Сын: Полонянкин Денис Иванович

Отец ребёнка: Полонянкин Иван Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Полонянкин Иван Петрович

Место жительства
Неизвестно
Болотникова, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Смерть
25.10.1840
Болотникова, Сарапульский уезд, Вятская губерния
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