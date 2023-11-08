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Ивашко Петров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1680

Дата смерти

1745

Пол

Мужской

Добавил:

ЛТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1680

Отец: Петрушка Иванов

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1703

Дочь: Домна Ивановна

Мать ребёнка: Фекла Васильева

Козлово, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1705

Сын: Полонянкин Овдоким Иванович

Мать ребёнка: Фекла Васильева

Козлово, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1716

Сын: Полонянкин Петр Иванович

Мать ребёнка: Фекла Васильева

Козлово, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1717

Сын: Полонянкин Матвей Иванович

Мать ребёнка: Фекла Васильева

Козлово, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фекла Васильева

Место жительства
Неизвестно
Болотникова, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Смерть
1745
Болотникова, Сарапульский уезд, Вятская губерния
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