Ивашко Петров
Место рожденияНе указано
Дата рождения1680
Дата смерти1745
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1680
Отец: Петрушка Иванов
Рождение ребёнка
1703
Дочь: Домна Ивановна
Мать ребёнка: Фекла Васильева
Рождение ребёнка
1705
Сын: Полонянкин Овдоким Иванович
Мать ребёнка: Фекла Васильева
Рождение ребёнка
1716
Мать ребёнка: Фекла Васильева
Рождение ребёнка
1717
Сын: Полонянкин Матвей Иванович
Мать ребёнка: Фекла Васильева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Фекла Васильева
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1745