Полонянкина Анна Герасимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Полонянкина Анна Герасимова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1780

Дата смерти

14.12.1837

Пол

Женский

Добавил:

ЛТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1784

Сын: Полонянкин Филипп Прокопьевич

Отец ребёнка: Полонянкин Прокопий Фаддеевич

Болотникова, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1797

Сын: Полонянкин Василий Прокопьевич

Отец ребёнка: Полонянкин Прокопий Фаддеевич

Болотникова, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1798

Сын: Полонянкин Дометий Прокопьевич

Отец ребёнка: Полонянкин Прокопий Фаддеевич

Болотникова, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Полонянкин Прокопий Фаддеевич

Место жительства
Неизвестно
Болотникова, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Смерть
14.12.1837
Болотникова, Сарапульский уезд, Вятская губерния
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