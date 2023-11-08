Полонянкина Анна Герасимова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1780
Дата смерти14.12.1837
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1784
Сын: Полонянкин Филипп Прокопьевич
Отец ребёнка: Полонянкин Прокопий Фаддеевич
Рождение ребёнка
1797
Сын: Полонянкин Василий Прокопьевич
Отец ребёнка: Полонянкин Прокопий Фаддеевич
Рождение ребёнка
1798
Сын: Полонянкин Дометий Прокопьевич
Отец ребёнка: Полонянкин Прокопий Фаддеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
14.12.1837