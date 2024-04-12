Полонянкин Дометий Прокопьевич
Место рождения
Дата рождения1798
Дата смерти24.01.1858
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798
Бракосочетание
21.01.1818
Рождение ребёнка
04.11.1819
Дочь: Матрона Дометиевна
Мать ребёнка: Полонянкина Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
25.09.1821
Дочь: Иустина Дометиевна
Мать ребёнка: Полонянкина Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
?.01.1823
Дочь: Анна Дометиевна
Мать ребёнка: Полонянкина Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
13.08.1824
Дочь: Васса Дометиевна
Мать ребёнка: Полонянкина Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
11.02.1826
Сын: Полонянкин Феодор Дометиевич
Мать ребёнка: Полонянкина Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
14.01.1828
Дочь: Терсинская (терсинских) Ксения Дометиевна
Мать ребёнка: Полонянкина Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
19.07.1829
Дочь: Мария Дометиевна
Мать ребёнка: Полонянкина Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
1831
Сын: Полонянкин Филипп Дометиевич
Мать ребёнка: Полонянкина Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
22.09.1832
Сын: Полонянкин Сергей Дометиевич
Мать ребёнка: Полонянкина Татьяна Ивановна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
24.01.1858