Полонянкин Дометий Прокопьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Полонянкин Дометий Прокопьевич

Место рождения

Болотникова, Сарапульский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1798

Дата смерти

24.01.1858

Пол

Мужской

Добавил:

ЛТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798

Отец: Полонянкин Прокопий Фаддеевич

Мать: Полонянкина Анна Герасимова

Болотникова, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
21.01.1818

Жена: Полонянкина Татьяна Ивановна

Рождение ребёнка
04.11.1819

Дочь: Матрона Дометиевна

Мать ребёнка: Полонянкина Татьяна Ивановна

Болотникова, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
25.09.1821

Дочь: Иустина Дометиевна

Мать ребёнка: Полонянкина Татьяна Ивановна

Болотникова, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
?.01.1823

Дочь: Анна Дометиевна

Мать ребёнка: Полонянкина Татьяна Ивановна

Болотникова, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
13.08.1824

Дочь: Васса Дометиевна

Мать ребёнка: Полонянкина Татьяна Ивановна

Болотникова, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
11.02.1826

Сын: Полонянкин Феодор Дометиевич

Мать ребёнка: Полонянкина Татьяна Ивановна

Болотникова, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
14.01.1828

Дочь: Терсинская (терсинских) Ксения Дометиевна

Мать ребёнка: Полонянкина Татьяна Ивановна

Болотникова, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
19.07.1829

Дочь: Мария Дометиевна

Мать ребёнка: Полонянкина Татьяна Ивановна

Болотникова, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1831

Сын: Полонянкин Филипп Дометиевич

Мать ребёнка: Полонянкина Татьяна Ивановна

Болотникова, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
22.09.1832

Сын: Полонянкин Сергей Дометиевич

Мать ребёнка: Полонянкина Татьяна Ивановна

Болотникова, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Место жительства
Неизвестно
Болотникова, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Смерть
24.01.1858
Болотникова, Сарапульский уезд, Вятская губерния
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