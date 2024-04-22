Полонянкина (Сухих) Татьяна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Полонянкина (Сухих) Татьяна Ивановна

Место рождения

Дуброва, Сарапульский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1793

Дата смерти

12.11.1867

Пол

Женский

Добавил:

ЛТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793

Отец: не указан

Мать: не указана

Дуброва, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
21.01.1818

Муж: Полонянкин Дометий Прокопьевич

Рождение ребёнка
04.11.1819

Дочь: Матрона Дометиевна

Отец ребёнка: Полонянкин Дометий Прокопьевич

Болотникова, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
25.09.1821

Дочь: Иустина Дометиевна

Отец ребёнка: Полонянкин Дометий Прокопьевич

Болотникова, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
?.01.1823

Дочь: Анна Дометиевна

Отец ребёнка: Полонянкин Дометий Прокопьевич

Болотникова, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
13.08.1824

Дочь: Васса Дометиевна

Отец ребёнка: Полонянкин Дометий Прокопьевич

Болотникова, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
11.02.1826

Сын: Полонянкин Феодор Дометиевич

Отец ребёнка: Полонянкин Дометий Прокопьевич

Болотникова, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
14.01.1828

Дочь: Терсинская (терсинских) Ксения Дометиевна

Отец ребёнка: Полонянкин Дометий Прокопьевич

Болотникова, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
19.07.1829

Дочь: Мария Дометиевна

Отец ребёнка: Полонянкин Дометий Прокопьевич

Болотникова, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1831

Сын: Полонянкин Филипп Дометиевич

Отец ребёнка: Полонянкин Дометий Прокопьевич

Болотникова, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
22.09.1832

Сын: Полонянкин Сергей Дометиевич

Отец ребёнка: Полонянкин Дометий Прокопьевич

Болотникова, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Место жительства
Неизвестно
Болотникова, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Смерть
12.11.1867
Болотникова, Сарапульский уезд, Вятская губерния
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