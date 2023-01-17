Переведенцева Арина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПереведенцева Арина

Переведенцева Арина

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1867

Дата смерти

1941

Пол

Женский

Добавил:

С
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1867

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1900

Сын: Переведенцев Михаил Никифорович

Отец ребёнка: Переведенцев Никифор Петрович

Рождение ребёнка
13.02.1910

Дочь: Евдокия Нкифоровна

Отец ребёнка: Переведенцев Никифор Петрович

Рождение ребёнка
01.07.1910

Дочь: Ковалёва Мария Никифоровна

Отец ребёнка: Переведенцев Никифор Петрович

Рождение ребёнка
15.03.1915

Дочь: Яшина Дарья Никифоровна

Отец ребёнка: Переведенцев Никифор Петрович

Большое Думчино, Мценский муниципальный район, Орловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Переведенцев Никифор Петрович

Смерть
1941
Краснодарский край, Крыловский р-н, ст-ца Староминская
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close