Переведенцева Арина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1867
Дата смерти1941
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1867
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1900
Сын: Переведенцев Михаил Никифорович
Отец ребёнка: Переведенцев Никифор Петрович
Рождение ребёнка
13.02.1910
Дочь: Евдокия Нкифоровна
Отец ребёнка: Переведенцев Никифор Петрович
Рождение ребёнка
01.07.1910
Дочь: Ковалёва Мария Никифоровна
Отец ребёнка: Переведенцев Никифор Петрович
Рождение ребёнка
15.03.1915
Дочь: Яшина Дарья Никифоровна
Отец ребёнка: Переведенцев Никифор Петрович
Большое Думчино, Мценский муниципальный район, Орловская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1941
Краснодарский край, Крыловский р-н, ст-ца Староминская