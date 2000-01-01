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Переведенцев Михаил Никифорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1900

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

С
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: Переведенцев Никифор Петрович

Мать: Переведенцева Арина

Рождение ребёнка
1930

Сын: Переведенцев Иван Михайлович

Мать ребёнка: Переведенцева Татьяна Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Переведенцев Анатолий Михайлович

Мать ребёнка: Переведенцева Татьяна Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Переведенцева Татьяна Васильевна

Смерть
Неизвестно
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