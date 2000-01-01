Переведенцев Михаил Никифорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1900
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Отец: Переведенцев Никифор Петрович
Мать: Переведенцева Арина
Рождение ребёнка
1930
Сын: Переведенцев Иван Михайлович
Мать ребёнка: Переведенцева Татьяна Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Переведенцев Анатолий Михайлович
Мать ребёнка: Переведенцева Татьяна Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Переведенцева Татьяна Васильевна
Смерть
Неизвестно