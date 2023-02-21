(Переведенцева) Евдокия Нкифоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Переведенцева) Евдокия Нкифоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.02.1910

Дата смерти

01.09.1986

Пол

Женский

Добавил:

С
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1910

Отец: Переведенцев Никифор Петрович

Мать: Переведенцева Арина

Рождение ребёнка
1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кузмичёв Михаил Егорович

Рождение ребёнка
04.05.1940

Дочь: Кладовщикова Зинаида Михайловна

Отец ребёнка: Кузмичёв Михаил Егорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кузмичёв Михаил Егорович

Смерть
01.09.1986
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