(Переведенцева) Евдокия Нкифоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.02.1910
Дата смерти01.09.1986
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1910
Отец: Переведенцев Никифор Петрович
Мать: Переведенцева Арина
Рождение ребёнка
1937
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кузмичёв Михаил Егорович
Рождение ребёнка
04.05.1940
Дочь: Кладовщикова Зинаида Михайловна
Отец ребёнка: Кузмичёв Михаил Егорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
01.09.1986