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Переведенцев Никифор Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1867

Дата смерти

1947

Пол

Мужской

Добавил:

С
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867

Отец: Переведенцев Пётр Иванович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1900

Сын: Переведенцев Михаил Никифорович

Мать ребёнка: Переведенцева Арина

Рождение ребёнка
13.02.1910

Дочь: Евдокия Нкифоровна

Мать ребёнка: Переведенцева Арина

Рождение ребёнка
01.07.1910

Дочь: Ковалёва Мария Никифоровна

Мать ребёнка: Переведенцева Арина

Рождение ребёнка
15.03.1915

Дочь: Яшина Дарья Никифоровна

Мать ребёнка: Переведенцева Арина

Большое Думчино, Мценский муниципальный район, Орловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Переведенцева Арина

Смерть
1947
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