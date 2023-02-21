Переведенцев Никифор Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1867
Дата смерти1947
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867
Отец: Переведенцев Пётр Иванович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1900
Сын: Переведенцев Михаил Никифорович
Мать ребёнка: Переведенцева Арина
Рождение ребёнка
13.02.1910
Дочь: Евдокия Нкифоровна
Мать ребёнка: Переведенцева Арина
Рождение ребёнка
01.07.1910
Дочь: Ковалёва Мария Никифоровна
Мать ребёнка: Переведенцева Арина
Рождение ребёнка
15.03.1915
Дочь: Яшина Дарья Никифоровна
Мать ребёнка: Переведенцева Арина
Большое Думчино, Мценский муниципальный район, Орловская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Переведенцева Арина
Смерть
1947