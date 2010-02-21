Ковалёва (Переведенцев) Мария Никифоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКовалёва (Переведенцев) Мария Никифоровна

Ковалёва (Переведенцев) Мария Никифоровна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.07.1910

Дата смерти

21.02.2010

Пол

Женский

Отец

1867 г.р.

Мать

Около 1867 г.р.

Муж

1910 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

С
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1910

Отец: Переведенцев Никифор Петрович

Мать: Переведенцева Арина

Рождение ребёнка
1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ковалёв Андрей Степанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ковалёв Андрей Степанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ковалёв Андрей Степанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ковалёв Андрей Степанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ковалёв Андрей Степанович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ковалёв Андрей Степанович

Смерть
21.02.2010
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close