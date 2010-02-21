Ковалёва (Переведенцев) Мария Никифоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.07.1910
Дата смерти21.02.2010
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1910
Отец: Переведенцев Никифор Петрович
Мать: Переведенцева Арина
Рождение ребёнка
1938
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
21.02.2010