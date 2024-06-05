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Кузнецов Николай Николаевич

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Место рождения

Вышний Волочек, город Вышний Волочек, Тверская область

Дата рождения

23.02.1908

Дата смерти

21.02.1947

Пол

Мужской

Добавил:

ТН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1908

Отец: Кузнецов Николай Андреевич

Мать: Кузнецова Татьяна Ивановна

Вышний Волочек, город Вышний Волочек, Тверская область
Бракосочетание
10.12.1936

Жена: Кузнецова (Наумова) Лидия Андреевна

Ставрополь, город Ставрополь, Ставропольский край
Рождение ребёнка
15.04.1941

Дочь: Астрахова (Кузнецова) Лидия Николаевна

Мать ребёнка: Кузнецова (Наумова) Лидия Андреевна

Тверь, город Тверь, Тверская область
Рождение ребёнка
12.10.1944

Дочь: Горбадей (Кузнецова) Вера Николаевна

Мать ребёнка: Кузнецова (Наумова) Лидия Андреевна

Рождение ребёнка
30.06.1946

Сын: Кузнецов Александр Николаевич

Мать ребёнка: Кузнецова (Наумова) Лидия Андреевна

Тверь, город Тверь, Тверская область
Смерть
21.02.1947
Тверь, город Тверь, Тверская область

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