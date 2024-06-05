Кузнецов Николай Николаевич
Место рождения
Дата рождения23.02.1908
Дата смерти21.02.1947
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1908
Бракосочетание
10.12.1936
Ставрополь, город Ставрополь, Ставропольский край
Рождение ребёнка
15.04.1941
Дочь: Астрахова (Кузнецова) Лидия Николаевна
Мать ребёнка: Кузнецова (Наумова) Лидия Андреевна
Рождение ребёнка
12.10.1944
Дочь: Горбадей (Кузнецова) Вера Николаевна
Мать ребёнка: Кузнецова (Наумова) Лидия Андреевна
Рождение ребёнка
30.06.1946
Сын: Кузнецов Александр Николаевич
Мать ребёнка: Кузнецова (Наумова) Лидия Андреевна
Смерть
21.02.1947