Кузнецова (Наумова) Лидия Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузнецова (Наумова) Лидия Андреевна

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Место рождения

Смёнки, Талдомский, Московская область

Дата рождения

31.03.1911

Дата смерти

26.02.1993

Пол

Женский

Добавил:

ТН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.03.1911

Отец: Наумов Андрей Наумыч

Мать: Наумова Ольга Ивановна

Смёнки, Талдомский, Московская область
Бракосочетание
10.12.1936

Муж: Кузнецов Николай Николаевич

Ставрополь, город Ставрополь, Ставропольский край
Рождение ребёнка
15.04.1941

Дочь: Астрахова (Кузнецова) Лидия Николаевна

Отец ребёнка: Кузнецов Николай Николаевич

Тверь, город Тверь, Тверская область
Рождение ребёнка
12.10.1944

Дочь: Горбадей (Кузнецова) Вера Николаевна

Отец ребёнка: Кузнецов Николай Николаевич

Рождение ребёнка
30.06.1946

Сын: Кузнецов Александр Николаевич

Отец ребёнка: Кузнецов Николай Николаевич

Тверь, город Тверь, Тверская область
Смерть
26.02.1993
Тверь, город Тверь, Тверская область

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