Кузнецова (Наумова) Лидия Андреевна
Место рождения
Дата рождения31.03.1911
Дата смерти26.02.1993
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.03.1911
Отец: Наумов Андрей Наумыч
Мать: Наумова Ольга Ивановна
Бракосочетание
10.12.1936
Ставрополь, город Ставрополь, Ставропольский край
Рождение ребёнка
15.04.1941
Дочь: Астрахова (Кузнецова) Лидия Николаевна
Отец ребёнка: Кузнецов Николай Николаевич
Рождение ребёнка
12.10.1944
Дочь: Горбадей (Кузнецова) Вера Николаевна
Отец ребёнка: Кузнецов Николай Николаевич
Рождение ребёнка
30.06.1946
Сын: Кузнецов Александр Николаевич
Отец ребёнка: Кузнецов Николай Николаевич
Смерть
26.02.1993