Наумова Ольга Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНаумова Ольга Ивановна

Наумова Ольга Ивановна

avatar

Место рождения

Пегуша, Давыдковская волость, Пошехонский уезд

Дата рождения

Около 1878

Дата смерти

1938

Пол

Женский

Добавил:

ТН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1878

Отец: не указан

Мать: не указана

Пегуша, Давыдковская волость, Пошехонский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Наумов Николай Андреевич

Отец ребёнка: Наумов Андрей Наумыч

Смёнки, Талдомский, Московская область
Бракосочетание
12.05.1902

Муж: Наумов Андрей Наумыч

Смёнки, Талдомский, Московская область
Поженились оба вторыми браками
Рождение ребёнка
05.06.1903

Сын: Наумов Владимир Андреевич

Отец ребёнка: Наумов Андрей Наумыч

Смёнки, Талдомский, Московская область
Рождение ребёнка
06.06.1907

Сын: Наумов Александр Андреевич

Отец ребёнка: Наумов Андрей Наумыч

Смёнки, Талдомский, Московская область
Рождение ребёнка
31.03.1911

Дочь: Кузнецова (Наумова) Лидия Андреевна

Отец ребёнка: Наумов Андрей Наумыч

Смёнки, Талдомский, Московская область
Рождение ребёнка
04.10.1912

Дочь: (Наумова) Мария Андреевна

Отец ребёнка: Наумов Андрей Наумыч

Смёнки, Талдомский, Московская область
Смерть
1938

Мы используем куки для улучшения работы сайта.