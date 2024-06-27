Наумова Ольга Ивановна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1878
Дата смерти1938
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1878
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Наумов Андрей Наумыч
Бракосочетание
12.05.1902
Муж: Наумов Андрей Наумыч
Поженились оба вторыми браками
Рождение ребёнка
05.06.1903
Сын: Наумов Владимир Андреевич
Отец ребёнка: Наумов Андрей Наумыч
Рождение ребёнка
06.06.1907
Сын: Наумов Александр Андреевич
Отец ребёнка: Наумов Андрей Наумыч
Рождение ребёнка
31.03.1911
Дочь: Кузнецова (Наумова) Лидия Андреевна
Отец ребёнка: Наумов Андрей Наумыч
Рождение ребёнка
04.10.1912
Дочь: (Наумова) Мария Андреевна
Отец ребёнка: Наумов Андрей Наумыч
Смерть
1938