Еремеев Ксенофонт Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕремеев Ксенофонт Александрович

Еремеев Ксенофонт Александрович

avatar

Место рождения

Остахово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1801

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801

Отец: Еремеев Александр Петрович

Мать: Еремеева Елизавета Фёдоровна

Остахово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1844

Сын: Еремеев Александр Ксенофонтович

Мать ребёнка: Еремеева Екатерина Николаевна

Остахово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Еремеева Павла Ксенофонтовна

Мать ребёнка: Еремеева Екатерина Николаевна

Остахово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Еремеев Алексей Ксенофонтович

Мать ребёнка: Еремеева Екатерина Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Еремеева Екатерина Николаевна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close