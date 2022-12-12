Еремеев Ксенофонт Александрович
Место рождения
Дата рождения1801
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801
Рождение ребёнка
1844
Сын: Еремеев Александр Ксенофонтович
Мать ребёнка: Еремеева Екатерина Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Еремеева Павла Ксенофонтовна
Мать ребёнка: Еремеева Екатерина Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Еремеев Алексей Ксенофонтович
Мать ребёнка: Еремеева Екатерина Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно