Еремеев Александр Ксенофонтович
Место рождения
Дата рождения1844
Дата смерти06.05.1916
ПолМужской
Отец
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844
Бракосочетание
Около 1888
Рождение ребёнка
22.12.1889
Дочь: Еремеева Мария Александровна
Мать ребёнка: Еремеева Мария Николаевна
Рождение ребёнка
10.05.1891
Сын: Еремеев Ксенофонт Александрович
Мать ребёнка: Еремеева Мария Николаевна
Рождение ребёнка
10.04.1893
Дочь: Еремеева Екатерина Александровна
Мать ребёнка: Еремеева Мария Николаевна
Рождение ребёнка
1895
Дочь: Арсеньева Елена Александровна
Мать ребёнка: Еремеева Мария Николаевна
Рождение ребёнка
1896
Дочь: Будилович Татьяна Алекандровна
Мать ребёнка: Еремеева Мария Николаевна
Рождение ребёнка
08.07.1898
Сын: Еремеев Николай Александрович
Мать ребёнка: Еремеева Мария Николаевна
Смерть
06.05.1916
от воспаления лёгких
Похороны
08.05.1916
Погост Рождество, Вологодский муниципальный район, Вологодская область