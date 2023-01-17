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Еремеев Александр Ксенофонтович

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Место рождения

Остахово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1844

Дата смерти

06.05.1916

Пол

Мужской

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844

Отец: Еремеев Ксенофонт Александрович

Мать: Еремеева Екатерина Николаевна

Остахово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Около 1888

Жена: Еремеева Мария Николаевна

Рождение ребёнка
22.12.1889

Дочь: Еремеева Мария Александровна

Мать ребёнка: Еремеева Мария Николаевна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
10.05.1891

Сын: Еремеев Ксенофонт Александрович

Мать ребёнка: Еремеева Мария Николаевна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
10.04.1893

Дочь: Еремеева Екатерина Александровна

Мать ребёнка: Еремеева Мария Николаевна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1895

Дочь: Арсеньева Елена Александровна

Мать ребёнка: Еремеева Мария Николаевна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1896

Дочь: Будилович Татьяна Алекандровна

Мать ребёнка: Еремеева Мария Николаевна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
08.07.1898

Сын: Еремеев Николай Александрович

Мать ребёнка: Еремеева Мария Николаевна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Смерть
06.05.1916
Вологда, город Вологда, Вологодская область
от воспаления лёгких
Похороны
08.05.1916
Погост Рождество, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
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