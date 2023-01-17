Еремеева Мария Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1888
Рождение ребёнка
22.12.1889
Дочь: Еремеева Мария Александровна
Отец ребёнка: Еремеев Александр Ксенофонтович
Рождение ребёнка
10.05.1891
Сын: Еремеев Ксенофонт Александрович
Отец ребёнка: Еремеев Александр Ксенофонтович
Рождение ребёнка
10.04.1893
Дочь: Еремеева Екатерина Александровна
Отец ребёнка: Еремеев Александр Ксенофонтович
Рождение ребёнка
1895
Дочь: Арсеньева Елена Александровна
Отец ребёнка: Еремеев Александр Ксенофонтович
Рождение ребёнка
1896
Дочь: Будилович Татьяна Алекандровна
Отец ребёнка: Еремеев Александр Ксенофонтович
Рождение ребёнка
08.07.1898
Сын: Еремеев Николай Александрович
Отец ребёнка: Еремеев Александр Ксенофонтович
Смерть
Неизвестно