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Еремеева Мария Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1888

Муж: Еремеев Александр Ксенофонтович

Рождение ребёнка
22.12.1889

Дочь: Еремеева Мария Александровна

Отец ребёнка: Еремеев Александр Ксенофонтович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
10.05.1891

Сын: Еремеев Ксенофонт Александрович

Отец ребёнка: Еремеев Александр Ксенофонтович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
10.04.1893

Дочь: Еремеева Екатерина Александровна

Отец ребёнка: Еремеев Александр Ксенофонтович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1895

Дочь: Арсеньева Елена Александровна

Отец ребёнка: Еремеев Александр Ксенофонтович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1896

Дочь: Будилович Татьяна Алекандровна

Отец ребёнка: Еремеев Александр Ксенофонтович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
08.07.1898

Сын: Еремеев Николай Александрович

Отец ребёнка: Еремеев Александр Ксенофонтович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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