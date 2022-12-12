Еремеева (Купреянова) Екатерина Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
1844
Сын: Еремеев Александр Ксенофонтович
Отец ребёнка: Еремеев Ксенофонт Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Еремеев Алексей Ксенофонтович
Отец ребёнка: Еремеев Ксенофонт Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Еремеева Павла Ксенофонтовна
Отец ребёнка: Еремеев Ксенофонт Александрович
Смерть
Неизвестно