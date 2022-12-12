Еремеева (Купреянова) Екатерина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Еремеева (Купреянова) Екатерина Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Купреянов Николай Александрович

Мать: Купреянова Екатерина Павловна

Рождение ребёнка
1844

Сын: Еремеев Александр Ксенофонтович

Отец ребёнка: Еремеев Ксенофонт Александрович

Остахово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Еремеев Алексей Ксенофонтович

Отец ребёнка: Еремеев Ксенофонт Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Еремеев Ксенофонт Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Еремеева Павла Ксенофонтовна

Отец ребёнка: Еремеев Ксенофонт Александрович

Остахово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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