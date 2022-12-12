Еремеева Елизавета Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1768
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1789
Рождение ребёнка
1790
Дочь: Еремеева Анна Александровна
Отец ребёнка: Еремеев Александр Петрович
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Еремеева Александра Александровна
Отец ребёнка: Еремеев Александр Петрович
Рождение ребёнка
1793
Дочь: Еремеева Павла Александровна
Отец ребёнка: Еремеев Александр Петрович
Рождение ребёнка
1801
Сын: Еремеев Ксенофонт Александрович
Отец ребёнка: Еремеев Александр Петрович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно