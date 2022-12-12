Еремеева Елизавета Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Еремеева Елизавета Фёдоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1768

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1789

Муж: Еремеев Александр Петрович

Рождение ребёнка
1790

Дочь: Еремеева Анна Александровна

Отец ребёнка: Еремеев Александр Петрович

Остахово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1791

Дочь: Еремеева Александра Александровна

Отец ребёнка: Еремеев Александр Петрович

Остахово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1793

Дочь: Еремеева Павла Александровна

Отец ребёнка: Еремеев Александр Петрович

Остахово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1801

Сын: Еремеев Ксенофонт Александрович

Отец ребёнка: Еремеев Александр Петрович

Остахово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Место жительства
Неизвестно
Остахово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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