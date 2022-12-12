Дубинина (Байкова) Мария Иосифовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.05.1888
Дата смерти02.11.1971
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1888
Отец: Байков Иосиф Сергеевич
Мать: Байкова Елена Петровна
Бракосочетание
05.09.1912
Рождение ребёнка
14.08.1913
Сын: Дубинин Георгий Васильевич
Отец ребёнка: Дубинин Василий Яковлевич
Рождение ребёнка
1918
Сын: Дубинин Евгений Васильевич
Отец ребёнка: Дубинин Василий Яковлевич
Рождение ребёнка
01.03.1921
Дочь: Чирихина Софья Васильевна
Отец ребёнка: Дубинин Василий Яковлевич
Рождение ребёнка
18.09.1923
Сын: Дубинин Анатолий Васильевич
Отец ребёнка: Дубинин Василий Яковлевич
Смерть
02.11.1971
Похороны
Неизвестно
Тайгинское кладбище