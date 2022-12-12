Дубинина (Байкова) Мария Иосифовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дубинина (Байкова) Мария Иосифовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.05.1888

Дата смерти

02.11.1971

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1888

Отец: Байков Иосиф Сергеевич

Мать: Байкова Елена Петровна

Бракосочетание
05.09.1912

Муж: Дубинин Василий Яковлевич

Рождение ребёнка
14.08.1913

Сын: Дубинин Георгий Васильевич

Отец ребёнка: Дубинин Василий Яковлевич

Рождение ребёнка
1918

Сын: Дубинин Евгений Васильевич

Отец ребёнка: Дубинин Василий Яковлевич

Рождение ребёнка
01.03.1921

Дочь: Чирихина Софья Васильевна

Отец ребёнка: Дубинин Василий Яковлевич

Рождение ребёнка
18.09.1923

Сын: Дубинин Анатолий Васильевич

Отец ребёнка: Дубинин Василий Яковлевич

Смерть
02.11.1971
Похороны
Неизвестно
Тайгинское кладбище
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