Байков Иосиф Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Байков Иосиф Сергеевич

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Место рождения

Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область

Дата рождения

04.09.1853

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.09.1853

Отец: Байков Сергей Петрович

Мать: Байкова Евдокия Лукьяновна

Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область
Рождение ребёнка
20.05.1888

Дочь: Дубинина Мария Иосифовна

Мать ребёнка: Байкова Елена Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Байкова Елена Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Параскева Иосифовна

Мать ребёнка: Байкова Елена Петровна

Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно
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