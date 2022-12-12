Байков Иосиф Сергеевич
Место рождения
Дата рождения04.09.1853
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.09.1853
Отец: Байков Сергей Петрович
Рождение ребёнка
20.05.1888
Дочь: Дубинина Мария Иосифовна
Мать ребёнка: Байкова Елена Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Байкова Елена Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Параскева Иосифовна
Мать ребёнка: Байкова Елена Петровна
Смерть
Неизвестно