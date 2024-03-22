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Байков Сергей Петрович

Место рождения

Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область

Дата рождения

1817

Дата смерти

02.10.1882

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: Байков Пётр Михайлович

Мать: Байкова Дарья Фоминична

Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1837

Дочь: Александра Сергеевна

Мать ребёнка: Байкова ?

Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1840

Сын: Байков Андрей Сергеевич

Мать ребёнка: Байкова ?

Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1844

Сын: Байков Василий Сергеевич

Мать ребёнка: Байкова ?

Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область
Рождение ребёнка
06.09.1851

Дочь: Пелагея Сергеевна

Мать ребёнка: Байкова Евдокия Лукьяновна

Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область
Рождение ребёнка
04.09.1853

Сын: Байков Иосиф Сергеевич

Мать ребёнка: Байкова Евдокия Лукьяновна

Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1857

Сын: Байков Тимофей Сергеевич

Мать ребёнка: Байкова Евдокия Лукьяновна

Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Виноградова Евгения Сергеевна

Мать ребёнка: Байкова Евдокия Лукьяновна

Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Байкова Евдокия Лукьяновна

Смерть
02.10.1882
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