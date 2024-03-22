Байков Сергей Петрович
Место рождения
Дата рождения1817
Дата смерти02.10.1882
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817
Отец: Байков Пётр Михайлович
Мать: Байкова Дарья Фоминична
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Александра Сергеевна
Мать ребёнка: Байкова ?
Рождение ребёнка
1840
Мать ребёнка: Байкова ?
Рождение ребёнка
1844
Мать ребёнка: Байкова ?
Рождение ребёнка
06.09.1851
Дочь: Пелагея Сергеевна
Мать ребёнка: Байкова Евдокия Лукьяновна
Рождение ребёнка
04.09.1853
Мать ребёнка: Байкова Евдокия Лукьяновна
Рождение ребёнка
1857
Мать ребёнка: Байкова Евдокия Лукьяновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Виноградова Евгения Сергеевна
Мать ребёнка: Байкова Евдокия Лукьяновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
02.10.1882