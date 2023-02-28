Байкова Евдокия Лукьяновна
Место рождения
Дата рождения1828
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.09.1851
Дочь: Пелагея Сергеевна
Отец ребёнка: Байков Сергей Петрович
Рождение ребёнка
04.09.1853
Отец ребёнка: Байков Сергей Петрович
Рождение ребёнка
1857
Отец ребёнка: Байков Сергей Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Виноградова Евгения Сергеевна
Отец ребёнка: Байков Сергей Петрович
Смерть
Неизвестно