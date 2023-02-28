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Байкова Евдокия Лукьяновна

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Место рождения

Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область

Дата рождения

1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: не указан

Мать: не указана

Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область
Рождение ребёнка
06.09.1851

Дочь: Пелагея Сергеевна

Отец ребёнка: Байков Сергей Петрович

Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область
Рождение ребёнка
04.09.1853

Сын: Байков Иосиф Сергеевич

Отец ребёнка: Байков Сергей Петрович

Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1857

Сын: Байков Тимофей Сергеевич

Отец ребёнка: Байков Сергей Петрович

Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Байков Сергей Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Виноградова Евгения Сергеевна

Отец ребёнка: Байков Сергей Петрович

Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно
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