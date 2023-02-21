Байкова ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Александра Сергеевна
Отец ребёнка: Байков Сергей Петрович
Рождение ребёнка
1840
Отец ребёнка: Байков Сергей Петрович
Рождение ребёнка
1844
Отец ребёнка: Байков Сергей Петрович
Смерть
Неизвестно