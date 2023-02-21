Байкова ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Байкова ?

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1837

Дочь: Александра Сергеевна

Отец ребёнка: Байков Сергей Петрович

Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1840

Сын: Байков Андрей Сергеевич

Отец ребёнка: Байков Сергей Петрович

Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1844

Сын: Байков Василий Сергеевич

Отец ребёнка: Байков Сергей Петрович

Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно
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