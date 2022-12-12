Байкова Дарья Фоминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Байкова Дарья Фоминична

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Место рождения

Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область

Дата рождения

1792

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792

Отец: не указан

Мать: не указана

Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1814

Дочь: Пелагея Петровна

Отец ребёнка: Байков Пётр Михайлович

Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1817

Сын: Байков Сергей Петрович

Отец ребёнка: Байков Пётр Михайлович

Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1822

Дочь: Мария Петровна

Отец ребёнка: Байков Пётр Михайлович

Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1823

Сын: Байков Сократ Петрович

Отец ребёнка: Байков Пётр Михайлович

Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1824

Сын: Байков Каллистрат Петрович

Отец ребёнка: Байков Пётр Михайлович

Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1826

Дочь: Елена Петровна

Отец ребёнка: Байков Пётр Михайлович

Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1830

Дочь: Карпова Евгения Петровна

Отец ребёнка: Байков Пётр Михайлович

Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Байков Пётр Михайлович

Смерть
Неизвестно
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