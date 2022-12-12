Байкова Дарья Фоминична
Место рождения
Дата рождения1792
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1814
Дочь: Пелагея Петровна
Отец ребёнка: Байков Пётр Михайлович
Рождение ребёнка
1817
Отец ребёнка: Байков Пётр Михайлович
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Мария Петровна
Отец ребёнка: Байков Пётр Михайлович
Рождение ребёнка
1823
Отец ребёнка: Байков Пётр Михайлович
Рождение ребёнка
1824
Сын: Байков Каллистрат Петрович
Отец ребёнка: Байков Пётр Михайлович
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Елена Петровна
Отец ребёнка: Байков Пётр Михайлович
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Карпова Евгения Петровна
Отец ребёнка: Байков Пётр Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно