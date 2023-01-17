Карпова (Байкова) Евгения Петровна
Место рождения
Дата рождения1830
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Отец: Байков Пётр Михайлович
Мать: Байкова Дарья Фоминична
Рождение ребёнка
1850
Отец ребёнка: Карпов Иван Борисович
Рождение ребёнка
1863
Отец ребёнка: Карпов Иван Борисович
Рождение ребёнка
22.08.1866
Дочь: Лапшина Наталья Ивановна
Отец ребёнка: Карпов Иван Борисович
Рождение ребёнка
1873
Сын: Карпов Илья Иванович
Отец ребёнка: Карпов Иван Борисович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно