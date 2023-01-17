Карпова (Байкова) Евгения Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карпова (Байкова) Евгения Петровна

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Место рождения

Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область

Дата рождения

1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: Байков Пётр Михайлович

Мать: Байкова Дарья Фоминична

Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1850

Сын: Карпов Андрей Иванович

Отец ребёнка: Карпов Иван Борисович

Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1863

Сын: Карпов Михаил Иванович

Отец ребёнка: Карпов Иван Борисович

Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область
Рождение ребёнка
22.08.1866

Дочь: Лапшина Наталья Ивановна

Отец ребёнка: Карпов Иван Борисович

Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1873

Сын: Карпов Илья Иванович

Отец ребёнка: Карпов Иван Борисович

Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Карпов Иван Борисович

Смерть
Неизвестно
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