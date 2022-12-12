Карпов Иван Борисович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1850
Мать ребёнка: Карпова Евгения Петровна
Рождение ребёнка
1863
Мать ребёнка: Карпова Евгения Петровна
Рождение ребёнка
22.08.1866
Дочь: Лапшина Наталья Ивановна
Мать ребёнка: Карпова Евгения Петровна
Рождение ребёнка
1873
Сын: Карпов Илья Иванович
Мать ребёнка: Карпова Евгения Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Карпова Евгения Петровна
Смерть
Неизвестно