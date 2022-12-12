Карпов Иван Борисович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карпов Иван Борисович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1850

Сын: Карпов Андрей Иванович

Мать ребёнка: Карпова Евгения Петровна

Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1863

Сын: Карпов Михаил Иванович

Мать ребёнка: Карпова Евгения Петровна

Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область
Рождение ребёнка
22.08.1866

Дочь: Лапшина Наталья Ивановна

Мать ребёнка: Карпова Евгения Петровна

Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1873

Сын: Карпов Илья Иванович

Мать ребёнка: Карпова Евгения Петровна

Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Карпова Евгения Петровна

Смерть
Неизвестно
Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область
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