Байков Каллистрат Петрович
Место рождения
Дата рождения1824
Дата смерти29.11.1897
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
Отец: Байков Пётр Михайлович
Мать: Байкова Дарья Фоминична
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Кондратьева Екатерина Каллистратовна
Мать ребёнка: Байкова Федосья Фёдоровна
Рождение ребёнка
1854
Сын: Байков Никита Каллистратович
Мать ребёнка: Байкова Федосья Фёдоровна
Рождение ребёнка
21.01.1857
Дочь: Шашкова Анна Каллистратовна
Мать ребёнка: Байкова Федосья Фёдоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Байкова Мария Никитична
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
29.11.1897