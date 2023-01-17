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Байков Каллистрат Петрович

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Место рождения

Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область

Дата рождения

1824

Дата смерти

29.11.1897

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: Байков Пётр Михайлович

Мать: Байкова Дарья Фоминична

Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1847

Дочь: Кондратьева Екатерина Каллистратовна

Мать ребёнка: Байкова Федосья Фёдоровна

Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1854

Сын: Байков Никита Каллистратович

Мать ребёнка: Байкова Федосья Фёдоровна

Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область
Рождение ребёнка
21.01.1857

Дочь: Шашкова Анна Каллистратовна

Мать ребёнка: Байкова Федосья Фёдоровна

Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Байкова Мария Никитична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Байкова Федосья Фёдоровна

Смерть
29.11.1897
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