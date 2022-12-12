Байкова Федосья Фёдоровна
Место рождения
Дата рождения1824
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Кондратьева Екатерина Каллистратовна
Отец ребёнка: Байков Каллистрат Петрович
Рождение ребёнка
1854
Сын: Байков Никита Каллистратович
Отец ребёнка: Байков Каллистрат Петрович
Рождение ребёнка
21.01.1857
Дочь: Шашкова Анна Каллистратовна
Отец ребёнка: Байков Каллистрат Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно