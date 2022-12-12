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Байкова Федосья Фёдоровна

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Место рождения

Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область

Дата рождения

1824

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: не указан

Мать: не указана

Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1847

Дочь: Кондратьева Екатерина Каллистратовна

Отец ребёнка: Байков Каллистрат Петрович

Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1854

Сын: Байков Никита Каллистратович

Отец ребёнка: Байков Каллистрат Петрович

Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область
Рождение ребёнка
21.01.1857

Дочь: Шашкова Анна Каллистратовна

Отец ребёнка: Байков Каллистрат Петрович

Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Байков Каллистрат Петрович

Смерть
Неизвестно
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