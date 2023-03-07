Байкова (Чернопятова) Елена Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Байкова (Чернопятова) Елена Петровна

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Место рождения

Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Чернопятов Пётр Петрович

Мать: Чернопятова ?

Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область
Рождение ребёнка
20.05.1888

Дочь: Дубинина Мария Иосифовна

Отец ребёнка: Байков Иосиф Сергеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Байков Иосиф Сергеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Параскева Иосифовна

Отец ребёнка: Байков Иосиф Сергеевич

Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно
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