Байкова (Чернопятова) Елена Петровна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Чернопятов Пётр Петрович
Мать: Чернопятова ?
Рождение ребёнка
20.05.1888
Дочь: Дубинина Мария Иосифовна
Отец ребёнка: Байков Иосиф Сергеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Параскева Иосифовна
Отец ребёнка: Байков Иосиф Сергеевич
Смерть
Неизвестно