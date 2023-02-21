Чернопятова ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1857
Отец ребёнка: Чернопятов Пётр Петрович
Рождение ребёнка
1864
Сын: Чернопятов Артемий Петрович
Отец ребёнка: Чернопятов Пётр Петрович
Рождение ребёнка
1868
Сын: Чернопятов Андрей Петрович
Отец ребёнка: Чернопятов Пётр Петрович
Рождение ребёнка
1873
Дочь: Кедрова Прасковья Петровна
Отец ребёнка: Чернопятов Пётр Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Байкова Елена Петровна
Отец ребёнка: Чернопятов Пётр Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно