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Чернопятова ?

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1857

Сын: Чернопятов Ефим Петрович

Отец ребёнка: Чернопятов Пётр Петрович

Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1864

Сын: Чернопятов Артемий Петрович

Отец ребёнка: Чернопятов Пётр Петрович

Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1868

Сын: Чернопятов Андрей Петрович

Отец ребёнка: Чернопятов Пётр Петрович

Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1873

Дочь: Кедрова Прасковья Петровна

Отец ребёнка: Чернопятов Пётр Петрович

Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Байкова Елена Петровна

Отец ребёнка: Чернопятов Пётр Петрович

Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чернопятов Пётр Петрович

Смерть
Неизвестно
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