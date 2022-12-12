Чернопятов Пётр Петрович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Чернопятов Пётр
Мать: Чернопятова ?
Рождение ребёнка
1857
Мать ребёнка: Чернопятова ?
Рождение ребёнка
1864
Сын: Чернопятов Артемий Петрович
Мать ребёнка: Чернопятова ?
Рождение ребёнка
1868
Сын: Чернопятов Андрей Петрович
Мать ребёнка: Чернопятова ?
Рождение ребёнка
1873
Дочь: Кедрова Прасковья Петровна
Мать ребёнка: Чернопятова ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Байкова Елена Петровна
Мать ребёнка: Чернопятова ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Чернопятова ?
Смерть
Неизвестно