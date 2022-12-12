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Чернопятов Пётр Петрович

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Место рождения

Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Чернопятов Пётр

Мать: Чернопятова ?

Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1857

Сын: Чернопятов Ефим Петрович

Мать ребёнка: Чернопятова ?

Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1864

Сын: Чернопятов Артемий Петрович

Мать ребёнка: Чернопятова ?

Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1868

Сын: Чернопятов Андрей Петрович

Мать ребёнка: Чернопятова ?

Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1873

Дочь: Кедрова Прасковья Петровна

Мать ребёнка: Чернопятова ?

Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Байкова Елена Петровна

Мать ребёнка: Чернопятова ?

Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чернопятова ?

Смерть
Неизвестно
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