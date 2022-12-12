Чернопятов Артемий Петрович
Место рождения
Дата рождения1864
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864
Отец: Чернопятов Пётр Петрович
Мать: Чернопятова ?
Рождение ребёнка
1885
Сын: Чернопятов Иван Артемьевич
Мать ребёнка: Чернопятова Прасковья Григорьевна
Рождение ребёнка
1896
Сын: Чернопятов Александр Артемьевич
Мать ребёнка: Чернопятова Прасковья Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно