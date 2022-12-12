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Чернопятов Артемий Петрович

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Место рождения

Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область

Дата рождения

1864

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864

Отец: Чернопятов Пётр Петрович

Мать: Чернопятова ?

Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1885

Сын: Чернопятов Иван Артемьевич

Мать ребёнка: Чернопятова Прасковья Григорьевна

Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1896

Сын: Чернопятов Александр Артемьевич

Мать ребёнка: Чернопятова Прасковья Григорьевна

Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чернопятова Прасковья Григорьевна

Смерть
Неизвестно
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