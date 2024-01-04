Чернопятова (Рязанова) Прасковья Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чернопятова (Рязанова) Прасковья Григорьевна

Место рождения

Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область

Дата рождения

1866

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866

Отец: не указан

Мать: не указана

Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1885

Сын: Чернопятов Иван Артемьевич

Отец ребёнка: Чернопятов Артемий Петрович

Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1896

Сын: Чернопятов Александр Артемьевич

Отец ребёнка: Чернопятов Артемий Петрович

Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чернопятов Артемий Петрович

Смерть
Неизвестно
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