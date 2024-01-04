Чернопятова (Рязанова) Прасковья Григорьевна
Место рождения
Дата рождения1866
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1885
Сын: Чернопятов Иван Артемьевич
Отец ребёнка: Чернопятов Артемий Петрович
Рождение ребёнка
1896
Сын: Чернопятов Александр Артемьевич
Отец ребёнка: Чернопятов Артемий Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно